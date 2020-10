Dorin Chirtoacă, suspectat de infecție cu noul coronavirus: Campania electorală începe cu testul la Covid-19

Candidatul la prezidențiale Dorin Chirtoacă a solicitat în această dimineață efectuarea unui test pentru noul coronavirus. Asta, după ce aseară unul dintre colegii săi a fost diagnosticat cu COVID-19.

"Aseară am aflat că unul dintre colegii noștri cu care am lucrat în perioada de colecatre a semnăturilor și respectiv prezentarea dosarului la CEC a fost confirmat pozitiv la noul coronavirus. Azi dimineață am mers și am făcut și eu testul la COVID-19, iar rezultatul îl voi afla deseară. Ironia sortii - campania electorală începe cu testul la Covid", a menționat Dorin Chirtoacă într-o postare pe pagina sa de facebook.