Dorin Chirtoacă, supărat foc pe binomul Sandu-Năstase: Mincinoşi, ticăloşi şi ipocriţi. Partidele lor au încălcat propriile reguli

Maia Sandu şi Andrei Năstase sunt mincinoşi, ticăloşi şi ipocriţi, iar partidele lor au încălcat propriile reguli și au spulberat mitul transparenței şi meritocraţiei despre care au tot vorbit până acum. Declaraţiile au fost făcute astăzi, într-o conferinţă de presă, de preşedintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, după ce binomul Sandu-Năstase le-a trântit uşa în nas liberalilor şi le-a recomandat să candideze pe circumscripțiile uninominale rămase neîmpărţite, printre care Găgăuzia, Transnistria şi Rusia.

În cadrul conferinţei de presă de astăzi, Dorin Chirtoacă a declarat că liberalilor nu li s-a permis să participe în competiția internă a blocului Sandu-Năstase şi că această decizie a fost luată pe la spate.

Mai mult, potrivit lui Chirtoacă, cei doi ar fi spus că liberalii au întârziat cu depunerea dosarelor.

"Minciuna are picioare scurte. Chestiunea asta cu am întârziat, nu vă supăraţi, dar e de râsul curcilor. Dacă eu am cerut încă din iulie să colaborăm, nu aveam cum să întârzii din decembrie, mai ales că am negociat o lună şi jumătate. Din păcate, iată, astăzi, de Crăciun! Cum?! Prin încă un cuţit în spate băgat de cei de la ACUM, după Valeriu Munteanu", a spus Dorin Chirtoacă.

Dorin Chirtoacă a mai declarat că este gata să-şi dea demisia de la şefia partidului dacă Năstase şi Sandu va aduce vreo probă în care l-au anunţat despre vreun termen de depunere a dosarelor.

Totodată, liderul liberalilor a confirmat că e-mailul anonim de ieri în care PL este anunţat că poate avea candidaţi doar în circumscripţiile Briceni - Ocniţa, Făleşti, Călăraşi, Taraclia, Găgăuzia, Transnistria şi una pentru diaspora la est de Republica Moldova, vine de la reprezentanţii blocului PAS - PPDA.

Potrivit lui Chirtoacă, partenerii europeni sunt nemulţumiţi de gesturile Maiei Sandu şi ale lui Andrei Năstase.

"Mă duc să candidez şi la Ciukotka, nu mă deranjează. Să se demonstreze prin transparenţă, reguli europene, meritorcraţie că anume Dorin Chirtoacă e bun anume pentru Ciukotka, Transnistria, Găgăuzia şi toţi ceilalţi sunt mai buni pentru celelalte raioane şi respectiv pentru Chişinău", a spus preşedintele PL, Dorin Chirtoacă.

Şi preşedintele de onoare al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a calificat decizia Maiei Sandu şi a lui Andrei Năstase de a merge în alegeri fără PL, în pofida compromisului atins, drept una orgolioasă şi îngâmfată.

Mai mult, potrivit lui Ghimpu, blocul Sandu-Năstase este unul oligarhic, de orientare prorusă și n-are nimic pro-UE.

Într-un mesaj pe Facebook, Ghimpu a scris că PL trebuie neapărat să participe în alegerile din 24 februarie, în primul rând pentru a promova unirea cu România, iar în al doilea rând pentru a aduna voturile unioniștilor și ale celor care nu susțin blocul binomului PAS-PPDA.

Sandu şi Năstase nu au comentat deocamdată acuzaţiile lui Chirtoacă.