Dorin Chirtoacă: Slusari o face pe prostu, el spune ca nu gaseste in raportul Kroll numele Greceanii

"Slusari o face pe prostu, el spune ca nu gaseste in raportul Kroll numele Greceanii". De această părere este candidatul la funcţia de primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă. Acesta a scris o postare pe pagina sa de Facebook, în care a ataşat şi unele documente, drept dovadă că numele soţului Zinaidei Greceanîi figurează în acest raport.

"Slusari o face pe prostu’...

El spune ca nu gaseste in raportul Kroll numele Greceanii... Fariseu ce esti!

Domnule Slusari, in raportul Kroll figureaza “Alsvit Vin” SRL, care a luat de la BEM circa 100 milioane lei credite neperformante si pe care nu le-a intors inapoi. Aceasta companie il are drept fondator pe Alexei Greceanii, sotul Zinaidei Greceanii. Am prezentat eu, personal, toate documentele in acest sens, inca in anul 2011. Le-am prezentat repetat, recent, doua luni in urma, mura in gura.

Poftim, citeste:

https://www.scribd.com/do…/417497124/Greceanii-Fraudarea-BEM

Amin cu voi, alianta A.M.I.N.!

Anticipate!", a scris Dorin Chirtoacă.