Dorin Chirtoacă: Noi ne-am făcut datoria. Noi am votat direcția pro-europeană

Dorin Chirtoacă a făcut primele declarații în fața presei, după ce au fost închise secțiile de votare.

"Este ora 21:35, secțiile de votare sunt închise toate și putem vorbi liber despre alegerile din Moldova și mai interesant din Chisinău. A fost afișat rezultatul unui pretins Exit Pool, acesta nu este un exit poll, nu se poate de vorbit nimic. Ce va apărea în spatțul public sunt speculații și pretexte pentru a nu recunoaște alegerile. Prezența nu este extraordinar de mare, înseamnă că oamenii nu și au revenit de la șocul regimului Plahotniuc-Dodon-Șor. Totuși, în mod democratic alegem primarii, consilierii locali. Puterea locală devine una legitimă, corect aleasă și așteptările ce urmează să se materializeze. Începem prin a mulțumi tuturor celor care au participat la vot și celor care m-au votat pe mine astăzi, cu toate ca n-am fost în liste. Există o vorbă, odată primar, toată viața primar. Ramân a fi primar pentru mulți chișinăuieni, pentru tot binele care l-m făcut. Ce privește rezultatul alegerilor, urmează să așteptăm rezultatul de la CEC. Am încrederea că câștigul va fi din partea pro-europeană. Să ne amintim în 201, când eram la limită cu Dodon, spre dimineață cu venirea proceselor verbale, s-a constatat avantaj de 3.000 de voturi. Cu Greceanîi a fost și mai ușor. În cazul în care PSRM își proclamă rezultatele, mâine dimineața vor striga vot fraudat și pe asta îsi vor construi retorica, așa cum am văzut timp de 10 ani că nu au recunoscut alegerile și au considerat că sunt cei nedreptățiți. Noi ne-am făcut datoria, am susținut direcția pro-europeană. Am mers împotriva socialiștilor. Nu ne-am retras nimic din ce am spus de Năstase, legat de Air Moldova, Victoriabank. Direcția pro-europeană a Chișinăului trebuie să prevaleze. Suntem gata în CMC să facem coaliție minoritară cu ACUM dacă vor dori. Urăm succes", a spus Dorin Chirtoacă.