Dorin Chirtoacă despre reparaţia din biroul lui Ceban: Un asemenea “cadou” la locul de muncă nu este altceva decât mită ascunsă

1. In nicio tara civilizata din lume, niciun primar si nicu un al demnitar sau functionar, nu are dreptul sa accepte din partea nimanui astfel de “cadouri”, si anume reparatii la locul de munca.

2. Noi avem in RM o lege cu privire la cadouri. Si daca un ceas trebuie declarat, cu atat mai mult o reparatie intr-o cladire, care costa mult mai mult.

3. Orice reparatie, in orice cladire publica, trebuie sa fie facuta pe baza procedurilor prevazute de Legea achiziitiilor publice, iar intr-o cladire, monument istoric, pe baza unui proiect tehnic conform.

4. Proiect tehnic nu exista, procedura de achizitii publice nu a fost facuta, prin urmare este vorba de o interventie neautorizata la fel ca si constructia neautorizata.

5. In ceea ce priveste sursa, in cazul in care sursa nu este una bugetara, aceasta trebuie sa se constituie intr-o donatie la bugetul municipal, iar sursa si suma trebuie declarate public.

6. Interventia neautorizata cuprinde trei birouri, suprafata carora ajunge la circa 100 m2, fiind peferct comparabila cu suprafata unui apartament cu camere, avand loc renovarea peretilor, intalarea laminatului (ceea ce de fapt nu se face intr-o cladire istorica cu parchet pe jos si reprezinta o incalcare a regulilor de intretinere a cladirilor istorice) etc. Astfel costul reparatiei, cu materiale si manopera, ajunge la cel putin 10000 de Euro.

7. Din momentul in care un functionar accepta asemenea “cadouri” la locul de munca, din partea unor “prieteni anonimi”, aceasta nu este altceva decat mita ascunsa. Acestea sunt foloase necuvenite si reprezinta o incalcare a legii.

Concluzie: Ceban, dupa ce a mituit alegatorii in timpul campaniei electorale, acum a luat mita din prima luna de serviciu, nici mai mult nici mai putin de 10000 Euro.

In ceea ce priveste mutarea Primariei, acesta este un subiect fals, in campanie nimeni nu a vorbit despre aceasta. Scopul este ca functionarii sa fie astfel neutralizati, iar Primarie sa fie condusa din afara, ...din Rusia. Ceban deja umbla prin oras si se lauda ca ca aduce specialisti din afara (rusi si chinezi), in special. Despre asta vom vorbi aparte.", a scris Dorin Chirtoacă.