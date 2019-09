Candidatul la funcția de primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă, cere excluderea lui Ion Ceban din cursa electorală. Despre aceasta liberalul a scris pe pagina sa de Facebook.

"Am cerut excluderea din cursa a lui Ivan Ceban

Am depus sesizare la CECEM pentru a scoate pe “printesa” Ivan Ceban, din turnul sau de fildes, improvizat in Turnul de Apa al orasului, in Muzeul Orasului Chisinau.

Ceban afara!", a scris Dorin Chirtoacă.