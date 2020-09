Dorin Chirtoacă ar fi fost acționat în judecată de către Igor Dodon (DOC)

Președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă ar fi fost acționat în judecată de către șeful statului Igor Dodon. Anunțul a fost făcut de liderul PL, în cadrul unui briefing de presă.

Potrivit lui Chirtoacă, el a primit o scrisoare, în care președintele țării se arată nemulțumit de afirmațiile pe care le-a făcut fostul edil la mijlocul și finele lunii august, cu privire la ”vacanțele de lux”.

”În ceea ce privește vacanța din august, au fost o serie de afirmații, inclusiv în presă. Dodon cu gura lui a spus că familia lui pleacă la odihnă în Turcia, iar el o să meargă la Moscova. A dispărut din peisaj, iar la Moscova a apărut tocmai peste 5 zile. Deci, ar avea tot timpul să se ducă și în Turcia la mare, și peste tot. Am pus cap la cap lucrurile și am spus cum au reieșit toate datele. M-aș fi dus să-i găsesc acolo la hotelul respectiv, dar nu am avut această posibilitate.

Este cunoscut că pleacă în vacanțe de lux, au fost atâtea poze, au fost și confirmări oficiale de la același hotel de lux de acum doi ani. Dacă vrea dumnealui să se judece, poftim. Pentru mine nu ar fi o problemă.”, a afirmat președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă.

Am sunat-o pe șefa serviciului de presă al Președinției, Carmena Sterpu, pentru a ne confirma autenticitatea cererii de chemare în judecată, dar nu ne-a răspuns la apeluri.