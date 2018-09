Dorin Chirtoacă ACUZĂ: Liderii PAS şi PPDA au un trecut dubios legat de furtul din sistemul bancar

foto: publika.md

Fostul edil al Capitalei Dorin Chirtoacă este gata să treacă testul de integritate propus de Maia Sandu, doar dacă ea și Andrei Năstase sunt dispuşi să facă unui examen similar. Vicepreşedintele PL a declarat acest lucru în cadrul unei emisiuni de la postul Naţional 4.



"Eu i-am scris o scrisoare doamnei Sandu, ea mi-a dat un răspuns. Eu am întrebat unde să merg la filtru? Ea mi-a zis să prezint o listă de la partid cu filtrul. Dar îi chem și pe ei să vină acolo, să vedem cum răspunde fiecare la întrebări. Cum a fost în 2005 cu Victoriabank, cu atacul raider asupra acestei bănci. Cum a fost cu votatul de către Guvern al furtul miliardului", a menţionat Dorin Chirtoacă.



Liberalul susţine că liderii PAS şi PPDA au un trecut dubios legat de furtul din sistemul bancar și atacul raider asupra unei bănci.



"Doamna lucra la Ministerul Economiei și era subalterna lui Dodon sau Lupu. Fratele lui era cu regimul comunist și dădea afară jurnaliștii de la Euro TV sau Antena C. Asta nu a fost în secolul trecut, nu a fost înainte de 89. A fost acum", a precizat fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă.



Dorin Chirtoacă afirmă că filtrul de integritate propus de Maia Sandu este o absurditate și o dovadă că nu aceasta are puterea unui lider politic.



"În momentul în care se simte că tu ca lider de opoziție nu-ți asumi niște decizii, atunci nu ai anvergura necesară să dai jos regimul, să creezi capacitatea și imaginea de învingător, dar te ascunzi în spate la fel de fel de chestiuni. Maximum ce poți obține e să devii opoziție parlamentară și să critici încă patru ani guvernarea", a subliniat Dorin Chirtoacă.



Vicepreședintele PL spune că Maia Sandu și Andrei Năstase nu pot ajunge la guvernare fără ca să-şi unească forţele cu alte partide.