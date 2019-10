Dorin Chirtoacă a votat: "Am dorinţa ca toţi locuitorii Chişinăului să vină la vot" (VIDEO)

"Am dorinţa ca toţi locuitorii Chişinăului să vină la vot". Preşedintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a fost cel mai matinal candidat pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău, care şi-a exprimat opţiunea de vot. El a mers la secţia de votare la ora 8:00, motivând că a decis să-şi exprime opţiunea de vot mai devreme, pentru a convinge cât mai mulţi alegători să iasă la urne.



După ce a introdus buletinul în urna de vot, politicianul a declarat: "Prima şi cea mai mare motivaţie a mea de a veni şi a vota este pentru ai îndemna pe toţi ceilalţi să vină să voteze, pe toţi cetăţenii Chişinăului. Şi din oraş şi din suburbii, pentru ca astfel să ne spună pe ce drum să mergem mai departe. Cu ce om în fruntea Primăriei, cu ce echipă în Consiliu, pentru doar aşa funcţionează democraţia. Iar democraţia nu-i perfectă, ea nu poate oferi totul la modul ideal. Dar mai bun decât democraţia, omenirea deocamdată nu a inventat nimic. De aceea doar prin vot democratic se poate merge înainte. Cea de a doua motivaţie, este continuarea proiectelor europene, cele care sunt ştiute, expuse şi în campanie".

Dorin Chirtoacă a fost întrebat dacă mizează pe cel de al patrulea mandat de primar.

"Şansele sunt în mâinile locuitorilor Chişinăului. Astăzi nu este vorba despre niciun sondaj, astăzi nimeni nu are puterea, nici noi, niciun alt partid, nici nimeni. Astăzi puterea o au numai locuitorii Chişinăului şi numai cetăţenii Republicii Moldova. Şi ei pot decide exact aşa cum vor. Şi atunci şansele sunt egale ale tuturor în asemenea condiţii, în funcţie de cum fiecare s-a prezentat în timpul campaniei electorale. Dacă nu aş fi fost îămpiedicat să muncesc până la capăt. Dacă nu aş fi fost scos ilegal de la serviciu în 2017, poate nici nu aş fi candidat. Dacă ar fi fost această campanie una constructivă, bazată pe idei şi pe continuarea proiectelor subsemnatului, iarăşi poate nu aş fi candidat. Dar am văzut că majoritatea candidaţilor au luat-o invers, ca şi cum nu s-a făcut nimic, ca şi cum este dezastru, ca şi cum totul este mai rău decât a fost. Au încercat să inventeze nişte soluţii, nişte proiecte care nu există. Ei trebuiau să spună cu totul alt ceva, că s-au făcut anumite lucruri, sunt careva rezultate sunt nişte proiecte. Ele trebuie continuate şi noi o să facem chiar mai bine decât predecesorii. Aşa se face în democraţie. Nimeni nu construieşte de la zero. Fiecare preia de undeva şi duce mai departe".

De asemenea, Dorin Chirtoacă a fost întrebat ce va face dacă nu va obţine acest mandat.

"Peştele de la cap se strică. Şi el trebuie curăţat la alegeri, pentru că de la coadă nu mai ai de unde să-l curăţi. Toată lumea merge peste hotare, nu mai are speranţe. Tineretul nu mai are spreranţă. Asta este o a treia motivaţie de participare a mea la alegeri şi de a participa la vot, şi în general de a candida. Să văd că speranţa în ziua de mâine în Republica Moldova este redată societăţii, este redată tuturor cetăţenilor. Să-şi vadă oamenii ziua de mâine aici în Moldova".

