Dorin Bucșa, campionul din Hânceşti are visuri mari! Boxerul vrea să ajungă la Jocurile Olimpice

Tânărul boxer Dorin Bucșa traversează una din cele mai faste perioade ale carierei sale de până acum. Pugilistul din Hâncești a cucerit recent medalia de bronz la Campionatele Europene de la Târgu Jiu, rezervate sportivilor cu vârsta până la 22 de ani.

Bucșa a fost învins în semifinalele competiției din categoria de greutate de până la 64 de kilograme de Albert Batiegaziev din Federația Rusă.

A fost a șasea medalie obținută de sportivul nostru la campionatele europene. Dorin are deja în palmares o medalie de aur, două de argint și trei de bronz.

Hânceșteanul care a obținul și titlul de maestru internațional al sportului nu se oprește aici și are obiective mărețe pe viitor.



"Ca și fiecare sportiv de performanță, obiectivul este de a participa la Jocurile Olimpice, este ceea la ce eu mă dedic zi de zi și sper să particip la Jocurile Olimpice, să mă calific", a declarat boxerul Dorin Bucşa.

Dorin Bucșa nu este fanul lui Conor McGregor sau Mike Tyson. El are un alt idol.

"Lomacenko! Eu consider că este un luptător senzațional, care face o senzație tare mare pe arena internațională. Ca om îmi place mult. Îmi place modul său de a gândi, îmi place cum vorbește, îmi place gândirea sa", a declarat Bucşa.

În ultimii 9 ani, Dorin Bucșa este antrenat de Igor Untilă. Cei doi se pregătesc zi de zi în sala de box de la Hâncești, având cele mai îndrăznețe obiective la competițiile europene, dar și mondiale.

"Este o personalitate foarte mare, eu așa consider, deoarece o mulțime de oameni îl cunosc pe el. Pentru mine el este ca al doilea tată", a declarat boxerul Dorin Bucşa.

"Este un băiat muncitor, care muncește, crede în ceea ce face și clar că se abține de multe lucruri ca să aibă victoria", a spus antrenorul Igor Untilă.

Fostul antrenor al lui Stanislav Reniță și Alexandru Burduja a decis să se reîntoarcă în țară după ce a activat în boxul din Spania, unde a antrenat lotul național de tineret.

"Cred că sunt un antrenor tânăr și iubesc așa chemări mari. Am acceptat, am lucrat, am obținut rezultate, dar, la un timp dat, am înțeles că locul meu este în Republica Moldova. M-am reîntors în țară ca să muncesc cu copiii din Republica Moldova", a declarat antrenorul Igor Untilă.

Următoarea competiție de amploare pentru Dorin Bucșa și antrenorul său va fi campionatul mondial universitar, ce se va desfășura în Federația Rusă, în luna septembrie.