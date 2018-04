Dorin Bucşa, bronz la europene! Pugilistul moldovean a cucerit medalia la Târgu Jiu

foto: publika.md

Un nou succes pentru boxul moldovenesc! Pugilistul Dorin Bucşa a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene rezervate sportivilor sub vârsta de 22 de ani.



Bucşa nu a reuşti să-l învingă în semifinale pe rusul Albert Batiegaziev. Moldoveanul a pierdut cu scorul de 0-5 s-a ales cu medalia de bronz în categoria de greutate de 60 de kilograme.



Dorin Bucşa a cucerit astfel a doilea an consecutiv medalia de bronz la Europenele de bronz la această categorie de vârstă.



La competiția de la Târgu Jiu din acest an au participat 500 de sportivi din 37 de țări de pe continent. Lotul nostru național de tineret a fost format din 9 pugiliști.