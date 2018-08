DOR DE GLIE ŞI DE NEAM. 100 de copii participă la programul guvernamental DOR

foto: noi.md

Locuiesc în diferite colţuri ale lumii, dar în fiecare vară se odihnesc la locul de baştină. Este vorba de 80 de copii din diasporă, care au revenit şi în acest an pentru a participa la tabăra de vară "DOR".



Timp de nouă zile, peste o sută de tineri stabiliţi în 18 ţări vor participa la diverse masterclass-uri şi vor vizita mai multe locuri pitoreşti. Ei spun că datorită programului se întorc acasă cu mai multă dragoste.



"Este al patrulea an şi mie îmi place foarte mult să particip aici pentru că îmi revăd prietenii."



"Am aşteptat foarte mult momentul acesta ca să-mi revăd rudele şi prietenii mei de la tabără pe care i-am cunoscut anul trecut, sper ca anul acesta să fac mai mulţi prieteni."



"Da, număram zilele câte mai sunt până vin, vreau să facem multe lucruri noi, activităţi."



Pentru prima dată s-au înregistrat şi copii ai conaționalilor noștri stabiliți în Norvegia, SUA, Bulgaria și Georgia. Maria Simionşvili spune că şi-a adus copilul la tabăra de vară pentru ca să cunoască mai bine cultura ţării noastre.



"Din această cauză şi am venit ca să cunoască mai bine cultura, limba pentru că trăim în altă ţară ţi nu aude limba, sper să ne placă."



"La această tabără sunt pentru prima dată. Deocamdată nu ştiu nimic despre ea. Vreau să cunosc tradiţiile moldoveneşti şi îmi este foarte interesant", a spus participant din Georgia, Luca Simonișvili.



Pentru prima dată la tabăra de vară DOR participă şi Ilinca Anton din Norvegia.



"Aştept să cunosc prieteni noi şi să cunosc Moldova, mâncăruri noi, tradiţii, locuri noi."



Organizatorii spun că în ediţia din acest an, tinerii vor avea parte de mai multe surprize.



"Copii vor fi antrenaţi în ateliere. În fecare zi ei vor avea câte patru ateliere toate diferite. Vor fi şi excursii în acest an ne-am propus Cetatea Soroca şi o altă vizită va fi la Chişinău şi va fi o surpriză pentru copii", a spus reprezentant Biroul Relaţii cu Diaspora, Nadejda Zubco.



Tabăra de vară "Dor" este la a şasea ediţie.