Donald Trump, un an de la învestirea în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii

Donald Trump împlinește astăzi un an de la învestirea în funcția de președinte al Statelor Unite. Sub conducerea lui, cea mai puternică țară din lume și-a schimbat la 180 de grade mersul politic, atât în plan intern, cât și extern.



Republicanul Donald Trump a rupt mai multe acorduri pe plan internațional. A început prin scoaterea țării din Tratatul de liber-schimb trans-pacific, care, potrivit lui, îl dezavantaja pe lucrătorul american. Au urmat mai multe tentative de a renegocia NAFTA, dar și scoaterea țării din Acordul de la Paris privind schimbările climatice.



"Nu pot să susțin un acord care pedepsește Statele Unite, pentru că acest acord asta face, îl pedepsește pe liderul mondial în protejarea mediului ambiant", a spus Donald Trump, președintele SUA.



Donald Trump şi-a motivat decizia prin faptul că Acordul ar pune economia țării la cheltuieli draconice, iar milioane de americani și-ar putea pierde locurile de muncă. O altă decizie luată de liderul american care a provocat neliniște în lume este recunoașterea Ierusalimului drept capital a Israelului și mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv.



"Este timpul să recunoaștem oficial Ierusalimul drept capitală a Israelului. Israelul este o țară suverană, care are dreptul să determine care este capitala sa", a zis Donald Trump, președintele SUA.



Liderul american a fost implicat şi într-un război al declaraţiilor între el şi președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, fiind aproape de a implica țara sa într-un nou război.



"Omul-rachetă se află într-o misiune sinucigașă pentru el și pentru regimul său", a menţionat Donald Trump, președintele SUA.



Sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite nu mai sunt cea mai mare putere economică din lume. Titlul îi aparține acum Germaniei, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Gallup în 134 de ţări. Pe doi este China și tocmai pe trei SUA.