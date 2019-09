Donald Trump s-a întâlnit cu președintele FIFA la Casa Albă. Care au fost principalele teme de discuție

Foto: politico.com

Donald Trump și Gianni Infantino s-au întâlnit din nou. Președintele Statelor Unite ale Americii și șeful fotbalului mondial au avut o întrevedere la Casa Albă. În urmă cu două săptămâni cei doi oficiali au discutat la New Jersey, la clubul de golf al lui Trump, iar acum întâlnirea s-a produs la Washington.



Principalele teme de discuție au fost fotbalul feminin și turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2026, unul ce va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.



"O mare parte din partidele Cupei Mondiale de Fotbal din 2026 vor fi jucate în Statele Unite ale Americii. Suntem extrem de bucuroşi pentru asta. Eu şi Gianni tocmai am avut o întâlnire în cursul căreia am vorbit şi despre fotbalul feminin, şi despre direcţia în care se îndreaptă. Am avut o întâlnire productivă. Gianni, îți mulțumesc pentru vizită", a menţionat preşedintele SUA.



"Cupa Mondială va avea loc în 2026, dar pentru noi începe de acum. E cel mai mare eveniment sportiv de pe planetă. E vorba de ceva ce este urmărit de peste patru miliarde de telespectatori din întreaga lume, iar noi planificăm să-l facem cel mai mare nu doar din punct de vedere sportiv, ci şi din punct de vedere social", a precizat președinte FIFA.



Campionatul Mondial de fotbal din 2026 va fi cea de-a 23-a ediție a competiției.