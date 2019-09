Donald Trump s-a întâlnit cu Mark Zuckerberg la Casa Albă

Donald Trump, președintele SUA, a anunțat, joi seară, că s-a întâlnit cu Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, în biroul Oval, scrie b1.ro.



„Mark este în Washington, D.C., unde se întâlnește cu legiuitorii, pentru a le asculta îngrijorările cu privire la viitoarele reglementări din domeniul Internetului. Totodată, el a avut o bună și constructivă întâlnire cu președintele Trump, la Casa Albă, astăzi”, a declarat unul dintre purtătorii de cuvânt de la Facebook pentru CNBC.

De când a devenit președintele SUA, Donald Trump a criticat Facebook în mai multe rânduri. Cea mai recentă postare de acest gen la adresa platformei online a fost cea de pe Twitter privind moneda digitală propusă de Facebook, și anume Libra. Totuși, cele mai multe critici vin pe seama faptului că Facebook pare să adere la o ideologie de stânga, având o problemă cu mișcările conservatoare.



„Fracebook, Google și Twitter, nici nu mai menționez presa coruptă, este atât de tare de partea Democraților din Stânga Radicală. Dar nu vă temeți, vom câștiga oricum, așa cum am făcut-o și înainte”, scria el pe Twitter.

Facebook, Google and Twitter, not to mention the Corrupt Media, are sooo on the side of the Radical Left Democrats. But fear not, we will win anyway, just like we did before! #MAGA