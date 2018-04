Donald Trump neagă informaţiile potrivit cărora intenţiona să-l concedieze pe procurorul special Mueller

scrie agerpres.ro. Mueller anchetează acuzaţiile privind ingerinţa Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016. Serviciile de informaţii americane au ajuns la concluzia că o astfel de ingerinţă a avut loc, dar Moscova neagă acest lucru.Robert Mueller investighează de asemenea dacă a existat o legătură între campania lui Trump şi Rusia, ceea ce preşedintele american a negat.Trump l-a atacat în mod repetat pe procurorul special Robert Mueller şi miercuri a pus pe seama lui răcirea relaţiilor dintre Washington şi Moscova.Potrivit ediţiei de marţi a cotidianului The New York Times, Trump a încercat să-l concedieze pe Mueller în decembrie.Trump a negat joi aceste informaţii. 'Dacă doream să-l concediez pe Robert Mueller în decembrie, aşa cum a relatat New York Times, l-aş fi concediat', a scris el pe Twitter.Un grup bipartizan de senatori a prezentat miercuri un proiect de lege pentru a-l proteja pe Mueller şi ancheta desfăşurată de acesta şi pe care Comitetul Judiciar al Senatului îl va examina săptămâna viitoare.