DONALD TRUMP, LA MÂNA SENATORILOR. Ce cred americanii despre activitatea președintelui. Reportaj marca Publika TV

Mandatul preşedintelui Statelor Unite este în mâna senatorilor americani. Articolele de inculpare a liderului de la Casa Albă, în cadrul procesului de suspendare au ajuns în Senatul american, unde vor fi examinate şi supuse votului în urma căruia Donald Trump va fi sau nu demis din funcţie.

Corespondentul special Publika TV, Oxana Bodnar, se află zilele acestea la Washington, pentru a afla ce cred oamenii despre activitatea președintelui american.



"Mai mulți locuitori ai Statelor Unite consideră că actualul lider de la Washington a asigurat securitatea pe străzile orașelor americane și a implementat politica externă corectă. Totuși, mulți dintre ei cred că mai multe promisiuni electorale așa și nu au fost îndeplinite, iar situația în domeniul social lasă de dorit."



"Nu a fost bine pentru SUA. - De ce? - Pentru că multe lucruri nu s-au întâmplat, dar el a promis oamenilor."



"Cred că multe lucruri din domeniul social nu merg bine. Dar mulți oameni recunosc, inclusiv prietenii mei, că economia a crescut."



"Eu cred că el a făcut multe lucruri bune, orașul e mai sigur. Printre lucrurile negative, în opinia mea, se numără faptul că el vorbește prea mult."



"Președintele Trump este un om de afaceri bun, el a luat niște decizii bune pentru țara și pentru mediul de afaceri, dar nu are caracter și nici integritate."



Mulţi aşteaptă cu interes decizia Senatului, care va stabili dacă Donald Trump este vinovat sau nu de abuz de putere şi de obstrucţionarea activităţii Congresului. Decizia va fi luată cu o majoritate de două treimi.



"Cred că multe dintre acuzații sunt suficiente probe. Asta este complicat, dar eu nu vreau ca Trump să rămână în funcţie."



"Interesant să vedem care sunt probele, eu nu vreau ca decizia să fie luată pa baza bârfelor."



"Eu nu știu, politica este un lucru foarte un lucru foarte ciudat și foarte complicat. Oricum vom avea alegerile care vor fi polarizate, dar eu sper orice ce s-ar întâmpla, chiar dacă vom fi cu Trump încă o dată sau cu un nou președinte, că americanii vor fi mai uniți."



"Cel mai probabil, examinarea materialelor dosarului privind impeachment va începe săptămâna viitoare, în data de 21 ianuarie. Procesul este unul complex și îndelungat, iar președintele american, Donald Trump, a comentat acuzațiile în adresa sa și le-a calificat drept «aberații»."



Preşedintele american a fost pus sub acuzare în decembrie anul trecut de Camera Reprezentanţilor. Democraţii, care dețin majoritatea în Cameră, consideră că Trump se face vinovat de abuz de putere. El s-ar fi folosit de funcţie pentru a obţine avantaje în cursa prezidenţială din acest an în faţa potenţialului său contracandidat, Joe Biden.

Concret, Donald Trump ar fi condiţionat un ajutor de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina de declanşarea către procurorii de la Kiev a unei anchete la compania ucraineană la care lucra Hunter Biden, fiul lui Joe Biden.

Acuzaţia de obstrucţionare a Congresului e legată de încercările lui Trump de a împiedica investigarea acestui scandal.