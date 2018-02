Donald Trump Jr, fiul cel mare al preşedintelui american vinde apartamente de lux în India

relatează marţi agenţia dpa.Trump Jr, care conduce afacerile familiei, a luat parte marţi dimineaţa la discuţii cu dezvoltatori indieni, pentru a promova vânzarea de proiecte rezidenţiale în patru oraşe din India. Mai târziu în cursul săptămânii el urmează de asemenea să ţină un discurs de politică externă în capitala New Delhi, scrie agerpres.ro. India reprezintă cea mai mare piaţă pentru Trump Organization, în afara Statelor Unite, cinci proiecte rezidenţiale fiind în desfăşurare în oraşe ca Mumbai, Pune, Kolkata şi suburbia Gurgaon din Delhi.În ultimele zile, partenerii indieni ai lui Trump au umplut presa cu anunţuri glossy despre vizita lui Trump Jr şi cel mai recent proiect din Gurgaon - un important centru financiar şi tehnologic din India - , sub titlul: "Trump este aici - eşti invitat?". Potenţialii investitori sunt îndemnaţi să cumpere apartamente din acest proiect pentru a avea şansa de a "purta o conversaţie şi lua cina" cu fiul preşedintelui SUA. Un apartament din viitoarele "Trump Towers" cu 47 de etaje din Gurgaon costă între 850.000 şi 1,7 milioane de dolari.Militanţi şi unele media din SUA au avertizat împotriva unui conflict de interese în cadrul vizitei lui Trump Jr. în India, acuzându-l totodată pe preşedintele Donald Trump că profită de funcţia sa de la Casa Albă pentru a-şi dezvolta afacerile. Trump Jr. a respins criticile, într-un interviu apărut săptămâna trecută în New York Times, subliniind că a început încă de acum zece ani să "cultive relaţiile cu India" şi că acum compania sa "constată rezultatul acestui efort".