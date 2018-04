Donald Trump îl numeşte mincinos pe James Comey, pe care l-a destituit de la conducerea FBI

, scrie agerpres.ro. "James Comey a organizat scurgeri de informaţii şi este un mincinos dovedit", a scris pe Twitter preşedintele Trump.''Practic toată lumea la Washington a fost de părere că el (James Comey) trebuie să fie concediat pentru treaba îngrozitoare pe care a făcut-o. El a scurs informaţii CLASIFICATE, pentru care trebuie să fie urmărit penal. A minţit Congresul sub JURĂMÂNT'', a adăugat liderul american pe Twitter."El este o bilă de noroi slabă şi falsă care a fost, aşa cum timpul a demonstrat, un director al FBI groaznic. Gestionarea cazului coruptei Hillary Clinton şi evenimentele conexe vor rămâne în istorie drept cea mai proastă 'muncă de mântuială' din istorie. Am avut marea onoare de a-l concedia pe James Comey!", a continuat Donald Trump.Fragmente din cartea scrisă de Comey, intitulată "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" îl descriu pe Donald Trump drept o persoană "detaşată de adevăr şi de valorile instituţionale", "condusă de ego" şi care "pretinde loialitate personală".Într-o audiere extraordinară în Senatul american, James Comey a evocat presiunile venite dinspre Casa Albă, faptul că Trump i-a cerut "loialitate" şi că acesta i-a solicitat abandonarea unei piste a anchetei cu privire la generalul Michael Flynn, consilierul pentru securitate naţională, forţat să demisioneze.