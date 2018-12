Donald Trump i-a stricat magia sărbătorilor unui copil de 7 ani: Mai crezi în Moş Crăciun? Eşti la limită

Moş Crăciun mai are câţiva copii pe listă şi termină de distribuit toate darurile din acest an. Potrivit, NORAD - Comandamentul pentru apărare aerospaţială nord-americană - Moşul a fost detectat ultima oară pe continentul nord-american, scrie Digi24.ro.

1.500 de voluntari îi ajută pe militari să le răspundă copiilor la telefon şi la scrisori. Lor li s-au alăturat preşedintele şi prima doamnă.

Soţii Trump au preluat mai multe apeluri, iar liderul de la Casa Albă a stricat un pic magia sărbătorilor în discuţia cu un băieţel, pentru că a pus existenţa Moşului la îndoială.

"Asta-i foarte bine! Să te distrezi! Mai crezi în Moşul? Pentru că la 7 eşti la limită, nu-i aşa? Hai, să te simţi bine", i-a spus președintele american Donald Trump copilului.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1