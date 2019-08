Donald Trump are statuie în Slovenia. Cum arată sculptura inspirată din Statuia Libertății (FOTO)

O statuie a președintelui american Donald Trump a fost realizată în localitatea Sela pri Kamniku din Slovenia, țara natală a Melaniei Trump, soția sa. Realizată din lemn, sculptura înaltă de opt metri îl înfățișează pe președintele american cu cap pătrat, îmbrăcat într-un costum albastru și cu o cravată roșie, având pumnul ridicat în aer, asemenea Statuii Libertății.

Artistul Tomaz Schlegl a declarat pentru agenția AFP că a avut inițiativa realizării acestei sculpturi pentru a critica politicienii populiști, notează BBC.

Statuia care îl întruchipează pe președintele american a fost ridicată în localitatea Sela pri Kamniku, situată la aproape 30 de kilometri nord-este de capitala Ljubljana. Tomaz Schlegl a explicat că sculptura realizată din lemn are un mecanism care permite ca expresia facială să se schimbe „dintr-un mod foarte prietenos în timpul săptămânii într-un mod înfricoșător în decursul week-end-ului”, pentru a simboliza ipocrizia politicienilor populiști.

Statuia din lemn a lui Donald Trump a stârnit deja controverse în Slovenia. Recent, un localnic revoltat a intrat cu tractorul în sculptură, în condițiile în care pregătirile sunt în plină desfășurare pentru inaugurarea care are loc sâmbătă. Artistul a fost criticat și de internauți deoarece a făcut „risipă de lemn” pentru sculptura care nu ar fi trebuit să fie realizată niciodată, libertatea.ro.

New wooden sculpture of Donald Trump in Slovenia (right next to Melania’s hometown) that changes expression from friendly to ghastly during the week, by artist Tomaz Schlegl. pic.twitter.com/8mdAjXdXgI