Donald Trump a purtat pentru prima dată mască de protecţie în public. A făcut-o în timpul vizitei sale la un spital militar pentru a discuta cu soldaţii răniţi şi cadrele medicale ale instituţiei. Până acum el a refuzat categoric să se afişeze cu nasul şi gura acoperite, inclusiv la mitingurile electorale, la conferinţele de presă sau întâlniri, chiar şi atunci când nu putea fi menţinută distanţa socială.

Surse de la Casa Albă au declarat anterior că liderul american nu poartă mască în public, fiindcă nu vrea să arate ridicol. Între timp, se parte că şi-a schimbat părerea.

"Consider că într-un spital, la o întâlnire cu pacienţii miliari, într-o anumită secţie, când comunici cu o mulţime de oameni, unii dintre ei tocmai ieşiţi din sala de operaţie, este bine să porţi o mască. Nu am fost niciodată împotriva acestora. Consider că este timpul şi locul potrivit", a comunicat preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Statele Unite se află pe primul loc în lume după numărul infectărilor cu noul coronavirus. Sămbătă a înregistrat un record de cazuri - peste 66 de mii. Bilanţul total este de 3,3 milioane de îmbolnăviri şi peste 137 de mii de decese.