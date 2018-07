Domnișoare sexy, nisip fierbinte şi faze incendiare! La Chişinău a avut loc campionatul național de volei pe plajă

foto: publika.md

Faza finală a Campionatul Moldovei la volei pe plajă a atras atenția tuturor bărbaților care treceau prin preajma terenului amenajat în parcul Valea Morilor. Foarte sexy de felul lor, voleibalistele au făcut spectacol și au luptat pentru fiecare minge, spre deliciul publicului.



Campioană a devenit perechea formată din Polina Voleanin și Maria Idjilov. În finală cele două surori au învins în două seturi cuplul format din Ecaterina Arabadji și Elizaveta Suslov, scor 21:15, 21:18.



La Campionatul Moldovei de volei pe plajă feminin au participat 16 echipe.



"A fost o partidă intensă, noi ne-am pregătit bine de meci, pentru că turul trecut noi am pierdut (în fața) acestei echipe. A fost foarte important pentru noi să câștigăm și să devenim campioane", a spus Polina Valeanin, voleibalistă.



"Din pierderea ceea noi am învățat foarte mult, iar legătura dintre noi a devenit mai strânsă și consider că asta a fost esențial în ceea ce noi am făcut azi", a spus Maria Idjilov, voleibalistă.



Pe locul trei s-a clasat cuplul format din Ana Nicolaev și Victoria Cîrpac.



În proba masculină au triumfat Vasile Talpă și Fiodor Majarov. Tandemul lor a dispus în finală în două seturi de perechea Eugen Popadiuc-Timofei Kisliakov, scor 21:19, 21:17.



"Acum nu pot să vă explic emoțiile mele. Toate emoțiile au rămas în joc. Acum parcă sunt pustiu, dacă mă înțelegeți. Adversarul a fost foarte puternic. În primul tur noi am pierdut de la ei, în al doilea am câștigat dar astăzi a fost cred că cel mai greu meci", a spus Fiodor Majarov, voleibalist.



Pentru titlul național la volei pe plajă masculin au concurat 23 echipe. Câștigătorii au primit medalii și premii speciale din partea organizatorilor și partenerilor.



Competiția a fost organizată de către Federația Moldovească de Volei.