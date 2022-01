Domnica Manole este noul membru al Comisiei de la Veneţia din partea Republici Moldova

"Am sunat-o şi am întrebat-o dacă acceptă poziţia de membru al Comisiei de la Veneţia şi dumneaei şi-a luat timp de a se gândi, după care am revenit şi am întrebat-o, doamna Manole, dacă acceptaţi. Dumneaei a acceptat." "-Ştirea asta nu a fost nicăieri sau mi-a scăpat mie? - Este pe site-ul Comisiei de la Veneţia. Nu-mi amintesc...", a răspuns Sergiu Litvinenco, ministrul Justiţiei.Întrebat de ce nu a făcut anunțul încă la sfârşitul lunii noiembrie, Sergiu Litvinenco ne-a spus că a considerat suficient faptul că informația a fost publicată pe pagina oficială a Comisiei de la Veneția."Nu am făcut publică scrisoarea că am considerat că ... aşa am considerat. Nu este vorba de lipsă de transparenţă. - Dar de ce nu au fost făcute aceste nominalizări mai devreme? Mandatele foştilor membri au expirat în iunie. - Eu sunt în funcţie din luna august şi am mai analizat până am luat decizia.", a declarat Sergiu Litvinenco, ministrul Justiţiei.Anterior, cele două funcții au fost deţinute de fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, şi fostul viceministru al Justiţiei, Nicolae Eşanu. Mandatele lor au expirat în iunie 2021. Nicolae Eşanu ne-a spus că numirile sunt făcute de Ministerul Justiţiei, în urma unor consultări cu Ministerul de Externe, iar cei desemnaţi nu sunt remuneraţi. Aceștia sunt numiți pe un mandat de patru ani.