Domeniul IT a atins venituri record în ultimii ani. Care este salariul mediu al unui specialist

Domeniul IT a atins venituri record în ultimii ani. Profitul companiilor IT s-a triplat din 2015 și a înregistrat peste 3,5 miliarde de lei în 2019.

Anton Perchin a fondat o companie IT acum nouă ani. Deşi avea un loc de muncă, antreprenorul, împreună cu fratele său, au decis să-şi deschidă propria afacere.

"În prezent, compania are 35 de angajați. Este vorba de dezvoltatori, designeri, testeri, resurse umane, adică întregul personal. Conform datelor Parcului IT, salariul mediu al unui specialist este de aproximativ 30.000 lei, dar poate varia în funcţie de companie.", a afirmat fondatorul unei companii IT, Anton Perchin.

Firma lui Anton și a fratelui său dezvoltă software pentru clienți din SUA și Europa de Vest. Chiar şi în condiţiile pandemiei, activitatea companiei a fost afectată parțial.

"Am lansat serviciul nostru catering, care funcționează acum în municipiul Chișinău. Uneori, pentru a vedea cum să-l îmbunătăţim, atât eu, cât și fratele meu livrăm produse alimentare. Eu o fac cu mașina, iar el - cu bicicleta.", a povestit fondatorul unei companii IT, Anton Perchin.

Dacă în 2015, veniturile companiilor IT se ridicau la 1,1 miliarde de lei pe an, în 2019 această cifră era de 3,5 miliarde de lei. Creşterea se datorează, în mare măsură, apariției Parcului IT, unde toţi rezidenţii achită un impozit unic de 7 procente. Conform datelor majoritatea produselor și serviciilor IT din Moldova sunt exportate. Doar 15 la sută lucrează pentru piața internă.

Peste 10.000 de oameni lucrează în domeniul tehnologiei informaționale în Moldova. Toţi activează legal şi, cel mai important, muncesc acasă.

Președintele Asociației Companiilor IT, Veaceslav Cunev, susţine că sectorul IT este cea mai promițătoare industrie. Doar în primul trimestru al anului, în acest domeniu s-au investit 26 de milioane de lei.

"Orice activitate veţi desfăşura, aceasta va avea o componentă IT. Astfel, cu ce nu v-aţi ocupa, va trebui să studiaţi şi domeniul IT. În medicină, agricultură, chimie. Acum aceste lucruri sunt inseparabile.", a menționat preşedintele Asociaţiei Companiilor IT, Veaceslav Cunev.