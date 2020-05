Dolly Parton a compus o piesă despre criza provocată de COVID-19

Cântăreaţa americană Dolly Parton a compus o nouă melodie, în care abordează subiectul crizei provocate de noul coronavirus, informează agenţia DPA, care citează o declaraţie făcută miercuri de vedetă.



Piesa, intitulată "When Life Is Good Again", vorbeşte despre provocările cu care se confruntă oamenii în timpul perioadei de izolare la domiciliu pentru a limita răspândirea COVID-19, a informat tabloidul american Entertainment Weekly, scrie agerpres.ro.



"Viaţa VA FI din nou bună", a declarat Parton, care a publicat pe Twitter un scurt fragment din această melodie.



Artista, devenită celebră cu hituri precum "Jolene" şi "9 to 5", a fost implicată în diferite proiecte pe perioada pandemiei.



La începutul lunii aprilie, Parton a donat un milion de dolari Spitalului Universitar Vanderbilt pentru cercetări care vizează descoperirea unui vaccin pentru noul coronavirus, în statul său natal Tennessee.



De asemenea, ea a găzduit seria video "Good Night with Dolly", în cadrul căreia a citit săptămânal poveşti pentru copii.

Piesa completă a fost încărcată pe contul de YouTube al cântăreţei.