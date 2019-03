DOLIU! Viorel Mardare a pierdut lupta împotriva cancerului. Regizorul a murit la vârsta de doar 37 de ani

Foto: gofundme.com

Viorel Mardare a pierdut lupta împotriva cancerului. Cunoscutul regizor s-a stins din viaţă azi dimineaţă, la vârsta de doar 37 de ani. Anunţul a fost făcut public pe facebook.



În 2013, Viorel Mardare îndemna oamenii să participe la o acțiune de solidarizare cu cei care înfruntă cancerul. Iar în vara anului 2018 sute de oameni s-au alăturat campaniei denumită "Viorel Must Go On" pentru a-l susţine pe regizor. În doar câteva zile s-au adunat peste 107 mii de euro, suma necesară pentru începerea tratamentului.



"Crede-mă câteva mii de baloane ar putea readuce speranţa în viaţa unor oameni. Fii solidar cu ei"



Viorel Mardare a făcut Facultatea de Jurnalism, apoi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Una dintre cele mai cunoscute creații ale sale este spotul "Go on.fruits of Moldova". În producţie apar mai mulţi agricultori care cântă celebra piesă a trupei britanice "Queen", "The show must go on".



Un alt spot regizat de Viorel Mardare este "Be Our Guest in Moldova". Acesta a adunat peste două milioane de vizualizări pe YouTube. Datorită acestui clip Republica Moldova a fost inclusă în topul destinațiilor turistice pentru anul 2018.



În 2018 Viorel Mardare a devenit laureatul al Premiului Naţional. Candidatura acestuia a fost propusă de prim-ministrul Pavel Filip, cu titlul de excepție. Premierul a declarat că gestul său este un semn de apreciere pentru talentul şi creația artistului.