DOLIU PENTRU TAMARA BUCIUCEANU. Artiştii români deplâng moartea actriţei basarabene

Teatrul românesc de comedie şi-a pierdut zâmbetul după moartea actriţei Tamara Buciuceanu - Botez. Colegii de scenă de peste Prut şi-au exprimat profunda consideraţiune faţă de figura emblematică a teatrului românesc.

Actorul Alexandru Arşinel, un apropiat de-al regretatei actriţe a declarat pentru Mediafax că ştia despre starea de sănătate precară a Tamarei Buciuceanu din ultima perioadă, iar vestea tristă a fost ca un trăsnet pentru el.

"Mi-e drag ca să îi aud aplaudând

De asta nu am timp să-mbătrânesc.

Şi ... într-o zi aşa cum este dat

Când n-o să am ce să mai dăruiesc

Să v-amintiţi cu sufletu-mpăcat

Că am să plec fără să-mbătrânesc."



La rândul său, Rodica Popescu - Bitănescu a descris-o pe profesoara Isoscel drept o bună parteneră de scenă, destul de drastică şi pretenţioasă. Spune că iubea şi respecta publicul. "De aceea toate generaţiile vor fi cu ea şi va trăi cu şi prin noi. Nu va muri niciodată.

Dumnezeu să o odihnească acolo unde este, pentru că este un drum greu." a declarat Rodica Popescu - Bitănescu, citată de adevărul.ro.

"N-am blestemat pe nimeni în viaţa mea şi nici nu blestem, dar să o îngroape fără pantofi în picioare şi fără nimic pe cap, maica Precistă şi Sfânta Filofteia. Domnul a dat, Domnul a luat."



Cu o reacţie pe Facebook a venit şi Ştefan Bănică Junior, cel care a jucat alături de Tamara Buciuceanu în "Liceenii", "Extemporal la dirigenţie" sau "Liceenii Rock'n'Roll".

" A plecat spre mai bine şi nu a luat nimic cu ea. În schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare în teatru, televiziune sau în film. Mulţumesc pentru tot ce am învăţat şi m-ai învăţat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!", a scris artistul pe contul său de socializare.



Decesul Tamarei Buciuceanu - Botez a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al Spitalului Elias din Bucureşti, unde era internată de la începutul lunii. Actriţa s-a retras de pe scenă în urmă cu cinci ani după 65 de ani de carieră. În 2011, în semn de preţuire pentru impresionanta activitate artistică, Tamara Buciuceanu a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor, proiect iniţiat de Teatrul Metropolis, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti, iar în urmă cu trei ani, la Chişinău i s-a decernat titlul de "Artist al Poporului". De altfel, actriţa a fost originară din Tighina, Republica Moldova.



"Să ştiţi că am avut o copilărie frumoasă. Tata şi mama ne-au educat în spiritul cinstei şi al demnităţii şi să ştiţi că asta m-a condus toată viaţa."



Tamara Buciuceanu a fost căsătorită cu medicul Alexandru Botez, însă nu a avut copii. Averea pe care a agonisit-o de-a lungul vieţii îi va rămâne nepotului său, actorul Mihai Constantin, cel care a interpretat rolul lui Ionică din filmul "Liceenii".



"Ionică, cât fac 1 şi cu 1.

- Doi.

- Doi. Cu doi cât o să luaţi împreună, nu o să mai treacă niciunul clasa."