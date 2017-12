DOLIU! O mare scriitoare a încetat din viață

Sue Grafton, prolifica autoare a romanelor incluse în ''Alphabet Series" (''Seria Alfabetului''), printre care se numără ''A" Is for Alibi'', având-o ca personaj principal pe detectiva particulară Kinsey Millhone, a decedat la vârsta de 77 de ani, relatează sâmbătă AFP.Sue Grafton a pierdut, joi, bătălia pe care a dus-o timp de doi ani cu cancerul, a precizat fiica sa, Jamie, pe pagina de Facebook a scriitoarei.Autoarea policier a devenit celebră datorită romanelor din ''Alphabet Series". Prima carte inclusă în această serie, ''A" Is for Alibi'', a fost lansată în 1982, iar ultima, "Y is for Yesterday", a apărut în librării în luna august a acestui an.Fiica autoarei a precizat că "Y is for Yesterday" va fi ultimul roman semnat de Sue Grafton."Mulţi dintre voi ştiţi că ea s-a exprimat categoric cu privire la faptul că romanele sale nu vor fi niciodată transformate în filme sau în seriale de televiziune şi, în acelaşi timp, că nu va autoriza niciodată utilizarea altei persoane care să scrie în numele său", a notat Jamie pe Facebook."Ţinând cont de aceste lucruri şi de iubirea profundă şi plină de respect pe care draga şi dulcea noastră Sue a manifestat-o pentru familia noastră, alfabetul se termină acum la Y", a precizat fiica autoarei.Kinsey Millhone, personajul principal din ''Alphabet Series", este un fost ofiţer de poliţie care a devenit detectivă particulară. Acţiunea romanelor se derulează în Santa Teresa, o versiune fictivă a Santa Barbara, oraşul din California de Sud în care s-a născut scriitoarea Sue Grafton, scrie antena3.ro Potrivit site-ului oficial al lui Sue Grafton, cărţile semnate de ea au fost traduse în 26 de limbi