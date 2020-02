DOLIU. O actriță Disney a murit la vârsta de 15 ani (FOTO)

Nikita Pearl Waligwa, o actiță care a jucat în filmul "Queen of Katwe", a murit dumnică la vârsta de 15 ani, având o tumoare pe creier, scrie gandul.ro.

Nikita a fost diagnosticată cu o tumoare pe creier acum trei ani.

În 2016 tânăra a jucat alături de Lupita Nyong’o în producția Disney "Regina din Katwe". Filmul spunea povestea unei fetițe din Uganda, considerată geniu la șah, după ce a reușit să participe la concursuri internaționale la nouă ani, deși nu mersese la școală.

Ulterior, tânăra a fost diagnosticată cu o tumoare pe creier. Regizorul producției a făcut apel pentru ca Nikita să fie supusă unei intervenții chirurgicale, în India, unde medicii i-au spus că boala a intrat în remisie, însă, în 2019, cancerul a recidivat.

She played Gloria in Queen of Katwe. RIP.https://t.co/MTLkstXsDv