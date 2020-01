Doliu la Hollywood. O cunoscută actriță a murit pe patul de spital. Este vorba despre Virginia Leith, protagonistă în primul film al lui Stanley Kubrick, „Fear and Desire”.

Virginia Leith suferea de boli specificei vârstei. Ea avea 94 de ani,

După ce a apărut în „Fear and Desire”, Leith a semnat un contract cu 20th Century Fox, a jucat cu Victor Mature în „Violent Saturday” (1955) al lui Richard Fleischer şi cu Robert Wagner şi Joanne Woodward în „A Kiss Before Dying” (1956) al lui Gerd Oswald. A avut un mic rol şi în „Toward the Unknon”, alături de William Holden.

După anii ’80, ea a mai apărut în „Starsky and Hutch”, „Baretta”, „Police Woman”, „The White Shadow”, „Barnaby Jones” şi „Condominium”, scrie b1.ro