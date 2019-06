Doliu la Hollywood. Actorul Billy Drago a murit după un accident vascular cerebral

Doliu la Hollywood. Actorul Billy Drago, cunoscut pentru rolurile negative pe care le juca în producțiile americane, a murit la vârsta de 73 de ani în urma unui accident vascular cerebral.

El este cunoscut mai ales pentru jocul lui în serialul ”Charmed”, dar și în filmul ”The Untouchables”.

În filmul ”The Untouchables”, Drago a jucat rolul lui Frank Nitti, mâna dreaptă a lui Al Capone. El s-a remarcat prin privirea sa rece și pătrunzătoare, care băga fiori în spectatori. Și-a început cariera în calitate de cascador, după care i-au fost propuse mai multe roluri în filme. El a mai jucat și în trei filme alături de Chuck Norris ”Invasion U.S.A.”, ”Hero and the Terror” şi ”Delta Force 2: The Colombian Connection”.