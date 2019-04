Doliu la Hollywood! A murit producătorul Steve Golin

Doliu la Hollywood. Unul dintre cei mai cunoscuți producători de film din lume, Steve Golin, a murit la vârsta de 62 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiații cineastului, care au declarat că acesta a dus o luptă îndelungată cu cancerul. Steve Golin este cunoscut în special pentru filmul "The Revenant".



Cel mai bun an din cariera lui Golin a fost 2016, când a câștigat două Globuri de Aur pentru filmul "The Revenant" și serialul "Mister Robot", și un Oscar pentru filmul "Spotlight".

Printre cele mai cunoscute pelicule produse de Golin se numără "Eternal Sunshine of a Spotless Mind", "Babel" sau "50 First Dates".