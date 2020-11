Doliu la Hollywood! A murit o actriță celebră din filmul ”Titanic”

Actrița Elsa Raven, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din filmele „Titanic” și „Back To The Future”, a murit la vârsta de 91 de ani, scrie gandul.ro.

Elsa Raven a murit în casa ei din Los Angeles, a anunțat agentul acesteia, citat de thesun.co.uk.

Elsa, născută Rabinowitz, este cunoscută ca doamna care strânge bani pentru „Salvarea Ceasului din Turn”, în celebrul film „Back To The Future”.

Ea a interpretat și rolul Idei Strauss în „Titanic” (1997), femeia care a stat în pat, alături de soțul ei, în momentul scufundării pachebotului. Scena emoționantă apare și în videoclipul piesei „My Heart Will Go On” al lui Celine Dion.

Elsa și-a început cariera în 1970, cu rolul din „The Honeymoon Killers”, continuând apoi cu cel al agentului imobiliar din „The Amityville Horror”. Actrița a mai jucat în seriale precum „Days of Our Lives”, „The Fresh Prince of Bel-Air” și „ER”.

Elsa s-a retras din lumea filmului și televiziunii la vârsta de 80 de ani, ultima producție în care a jucat fiind „Answers to Nothing” (2011).

Starul lasă în urmă o cumnată și 15 nepoți și nepoate.