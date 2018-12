Doliu la Hollywood. A murit actorul Frank Adonis

Actorul american Frank Adonis, cunoscut pentru rolurile din filmele "Taurul furios/ Raging Bull" şi "Băieţi buni/ Goodfellas", ambele în regia lui Martin Scorsese, a murit la vârsta de 83 de ani, din cauza unor probleme renale, potrivit Variety, citat de mediafax.ro.

Soţia actorului Frank Adonis, Denise, a declarat pentru Variety că acesta a murit la Las Vegas.

Sub numele său real, Frank Scioscia, a apărut în filmele "Spike of Bensonhurst", "Eyes of Laura Mars" şi "Bad Lieutenant".

A fost şi scenarist şi regizor. Astfel, a regizat filmul din 1998 "One Deadly Road" şi a scris scenariul filmului "The Woods Have Eyes", lansat în 2007.