DOLIU la Hollywood. A murit actorul Burt Reynolds

Doliu la Hollywood. Legendarul actor Burt Reynolds a murit în urma unui atac de cord la vârsta de 82 de ani. Câştigător al unui premiu Emmy şi a două Globuri de Aur, nominalizat la Oscar, cunoscutul actor a fost unul dintre sex-simbolurile anilor 60-70.



A ales iniţial cariera sportivă şi era un promiţător jucător de fotbal american. Însă, accidentările suferite i-au pus capăt carierei sportive. A luat lecţii de actorie şi s-a făcut remarcat în seriale de televiziune. La insistenţele lui Clint Eastwood, a ajuns la Hollywood. A jucat de-a lungul timpului în filme de succes precum "Smokey and the Bandit", "The Longest Yard" sau "Deliverance".

A avut mai multe relaţii cu celebrităţi precum Tammy Wynette, Sally Field sau Chris Evert. Burt Reynolds a fost căsătorit cu Loni Anderson, o altă actriţă celebră. În ultimii ani a lucrat ca profesor la o şcoală de actorie din Florida.

În prezent, filma pentru pelicula "Once Upon a Hollywood", regizat de Quentin Tarantino.