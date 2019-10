DOLIU în ţară. A murit scriitorul Ion Moraru, unul dintre protagoniștii piesei "Dosarele Siberiei"

Disidentul politic şi supravieţuitorul lagărelor staliniste din Siberia, Ion Moraru, s-a stins din viaţă. Luptătorul dintodeauna pentru libertatea românilor din Basarabia a murit în această noapte, la vârsta de 90 de ani. Ion Moraru va fi înmormântat vineri, în satul său de baştină Mîndîc, raionul Drochia.

Ion Moraru s-a născut la 9 martie 1929, în satul Mândâc, raionul Drochia. La o vârstă foarte fragedă, de doar 17 ani, Moraru a început o luptă crâncenă cu regimul sovietic de ocupație. Împreună cu colegul său de clasă, Petre Lungu, a fondat un grup de rezistenţă antisovietică "Sabia Dreptății". Grupul a fost descoperit de agenţii NKVD în 1950, iar toţi membrii organizaţiei au fost arestați.

Următorii 10 ani din viaţă, Ion Moraru i-a petrecut în Gulagul stalinist. Activistul anticomunist a fost întemnițat timp de un an în același lagăr cu romancierul şi disidentul rus Aleksandr Soljenițîn.

După căderea comunismului a scris trilogia autobiografică "Pustiirea", "Treptele infernului" și "Fata cu miros de busuioc". Încă din anii mișcării de eliberare și renaștere națională, a fost un membru activ al Partidului Popular Creștin Democrat. Ion Moraru a fost distins cu "Ordinul Republicii", iar starețul Mănăstirii Putna i-a înmânat Ordinul "Ștefan cel Mare și Sfânt" din partea Patriarhiei Române.

Prietenii lui Ion Moraru spun că moartea acestuia este o pierdere pentru neamul românesc.

''Era un fel de lider spiritual, era un director de opinie extrem de importantă. Era un om la care mulţi vroiau să se alinieze, deoarece prin tot ce a făcut a demonstrat această verticalitate, această consegvenţă şi acest caracter curajos de-a lupta pentru repunerea noastră în atunci în momentul anexării Basarabiei'', a spus istoricul, Ion Varta.



''A urât întotdeauna minciuna bolşevică şi a luptat împotriva acestei minciuni până la moarte. A fost un om curat cu inima deschisă care a iubit oamenii care şi-a iubit patria'', a menţionat jurnalistul, Ştefan Secăreanu.

Zilele trecute, el a fost vizitat de Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. Într-o postare pe o reţea de socializare, diplomatul a scris că a depănat amintiri împreună cu Ion Moraru. Totodată, luptătorul pentru libertatea şi demnitatea românilor nu a ezitat să recite şi poezii scrise de George Coşbuc şi Serghei Esenin, mai scrie ambasadorul. La final, Ion Moraru i-a spus şi o ultimă dorinţă, ca diplomatul să sărute pământul României şi pentru el.

"Am avut acel sentiment unic că mă întâlnesc cu ISTORIA. Am întâlnit un OM, cu o inima mare şi minte lucidă, cult și educat, cu o memorie excepțională, în stare să deapene povești fascinante despre trecut, să recite poezii din George Coșbuc și Esenin și care în pofida atrocităților prin care a trecut - temnița grea, foamete, frig, spaima morții din mâna de cărbune în care a rămas îngropat de viu și multe, multe altele, cu credință în Dumnezeu, înțelepciune şi iubire i-a iertat pe toți și este până la 90 de ani senin în suflet și luminat în gând. Ion Moraru este unul dintre protagonistii piesei de teatru Dosarele Siberiei, pusă magistral în scenă de Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău. Mi-a spus că acele povești trebuie să fie spuse și cunoscute de toți, însă ei - deportații care au supraviețuit - nu au nevoie de răzbunare. M-a rugat ca atunci când ajung în România să sărut pământul Țării și pentru Dumnealui, care acum e bătrân și neputincios. Arareori am avut prilejul să cunoasc astfel de Oameni, adevarate enciclopedii vii ale istoriei noastre recente - cu rănile dragostei de neam încă nevindecate, demni și mândri, sensibili și înțelepți", a declarat atunci Daniel Ioniță.