DOLIU ÎN SATUL GURA BÂCULUI. Victimele accidentului de la Todireşti au fost înmormântate

Doliu în satul Gura Bâcului, Anenii Noi. Cele trei persoane, care şi-au pierdut viaţa, în urma tragicului accident rutier produs luni în prejma satului Todireşti, au fost conduse astăzi pe ultimul drum.



Părinţii tânărului, care se afla la volanul automobilului Dacia sunt răvăşiţi de durere.



"Iaca l-am lăsat aici şi nu se mai întoarce înapoi. Nu mai vine fecioraşul tatei, nu mai vine", a spus tatăl victimei, Petru Perdivara.



La înmormântare a venit tot satul.



"Băiatu era normal, mergea dădea bună ziua, chiar la Aneni ne-am întâlnit, m-a văzut şi m-a întrebat dacă merg acasă, şi am venit cu el cu maşina acasă. Nu se ţinea mare, el se ţinea cu toţi oamenii normal."



" Tragedia e mare şi e greu. Au rămas copiii, în cealaltă familie a rămas soţia care este în stare foarte gravă."



"Am vorbit cu el duminică şi spunea că are planuri să meargă la vară în Rusia. Acum se oprise acasă că mai avea cu copilaşii probleme. Da aşa a fost băiat de treabă."



Oamenii care vor să ajute familiile îndoliate pot dona bani pe platforma caritate.md. Mii de oameni au răspuns până acum la apel, iar în cont s-au strâns câteva zeci de mii de lei.

În urma accidentului produs în raionul Anenii Noi, şi-au pierdut viaţa cinci oameni dintre care şi doi membri ai unei familii, o fetiţă de un an şi cinci luni şi tatăl său de 22 de ani.

Mama copilului a supravieţuit şi se află în stare gravă la Spitalul de Urgenţă. Medicii spun că ce-a de-a doua tânără care a rămas în viaţă este conştientă, poate vorbi şi se simte mai bine.

Tragedia s-a produs după ce şoferul automobilului Audi a ieşit la depăşire într-o curbă periculoasă fără să se asigure. Accidentul a avut loc luni, în satul Todireşti, raionul Anenii Noi.

Două maşini s-au ciocnit, după ce unul dintre şoferi a făcut o depăşire periculoasă şi a ieşit pe contrasens.