Doliu în presă română. O cunoscută jurnalistă a murit după o grea luptă cu boala

Jurnalista Miriam Eugenia Soare s-a stins din viață după patru ani în care a luptat cu o boală cumplită. Aceasta a fost diagnosticată în 2015 cu cancer la sân. Cu toate că a suferit o dublă mastectomie și a luptat din răsputeri să se facă bine, boala cruntă s-a extins la plămâni. De-a lungul anilor, jurnalista a făcut mai multe apeluri disperate către Ministerul Sănătății să o ajute. La începutul lui 2018, Mirian a emoționat întreaga țară după ce a postat o scrisoare publică, prin care îi cerea ajutorul ministrului sănătății.

"Sunt Eugenia Soare, cetățean român și vă cer ajutorul, doamnă ministru. Am 54 de ani și statul român, prin legile lui absurde și abuzive, mă condamnă la moarte, când pentru suma de doar nouă mii de euro, bani cu care ministerul condus de dumneavoastră cumpără doar pixuri, eu sunt lăsată să mor. (...) Singura soluție este radioterapia stereotactică și după ce am corespondat cu două clinici din Istanbul, care m-au refuzat, am gasit o clinică din Hamburg care își asumă tratarea mea. (...) Vă rog, vă implor, vă cer să îmi prelungiți viața", a scris jurnalista în ianuarie anul trecut, scrie romaniatv.net

După ce printr-o minune a făcut rost de bani și a ajuns la clinica din Hamburg, jurnalista a fost umilită de medicii de acolo. Miriam a făcut febră mare, organismul fiindu-i slăbit din cauza chimioterapiei. Preţ de aproape 7 ore a zăcut cu o perfuzie în mână pe holul spitalului, rugându-se de medici să îi dea un medicament care să-i scadă febra, a mărturisit la acel moment jurnalista.

"Sper ca până la moarte să nu mai ajung vreodată în Germania. Nu mai vreau nici limba să o aud, nici calmul lor să-l mai văd, vreau să uit că am trecut vreodată pe aici. Am stat de la ora 15:48 până la 23:10, cu febră 39, la camera de gardă, la urgența unuia dintre cele mai mari spitale din Hamburg, rugându-mă de ei să-mi facă un antitermic intravenos. Și asta în condițiile în care am cancer pulmonar. Am zăcut că un câine cu perfuzia în venă pe holul spitalului.", a scris Miriam Eugenia Soare.