Doliu în muzică: A murit Babs Beverley

Babs Beverley, una dintre cele trei membre ale grupului muzical The Beverley Sisters a murit la vârsta de 91 de ani.

Babs, Teddie şi Joy au format o trupă din 1944 şi au avut multe hituri, printre care I Saw Mommy Kissing Santa Claus, Little Drummer Boy and How Much Is That Doggy In The Window?

O altă membră a trupei, Joy a murit acum trei, ceea ce înseamnă că mai este în viaţă doar Teddie.

Babs suferea de cancer din 2013, dar cauza oficială a morţii sale nu a fost dezvăluită.

"I se va simţi lipsa cu siguranţă fiindcă ele au devenit legende chiar din timpul vieţii lor şi oamenii nu le vor uita niciodată, a spus pentru BBC agentul ei", Johnny Mans, scrie b1.ro