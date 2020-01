Doliu în lumea televiziunii. Renumita jurnalistă Cristina Ţopescu a murit la 59 de ani

Doliu în lumea televiziunii româneşti. Renumita jurnalistă din România Cristina Ţopescu a murit la doar 59 de ani. Fiica marelui comentator sportiv, regretatul Cristian Țopescu a fost găsită în casă, duminică seara, după ce o prietenă, care îi este şi vecină, a chemat poliția, pentru că nu o mai văzuse de aproximativ trei săptămâni, iar la telefon nu mai răspunsese din 23 decembrie.

Din primele evaluări, pe trupul neînsuflețit nu există urme de violență, cel puțin nu vizibile. Astfel, polițiștii nu exclud varianta ca fosta realizatoare TV să fi murit în somn. De la finalul anului trecut, Cristina Țopescu devenise consilier al ministrului Sănătății, dar era şi realizatoarea unei emsiuni la un post de televiziune de peste Prut. Atât colegii de la minister, cât şi prietenii săi susţin că au încercat să o sune pe Cristina Țopescu, dar fără succes. Aceştia au crezut că este plecată în străinătate și de aceea nu răspunde la telefon.



Vecina jurnalistei, Diana Maria, care a sunat la 112, a scris pe pagina de Facebook pe care o administrează pentru Cristina Popescu faptul că vedeta TV avea obiceiul de a schimba planurile în ultima secundă şi să nu sune. "Avea mai multe invitaţii, nu ştia unde va merge de Crăciun şi de Revelion". În plus, s-a întâmplat de mai multe ori ca aceasta să nu răspundă la telefon zile în şir. Putea să nu dea semn şi două săptămâni, apoi să sune şi să povestim, a mai scris Diana Maria. Ea mai spune că a intrat în panică după ce toate telefoanele Cristinei Ţopescu erau închise, însă un telefon nefuncțional era jurnalistă o dramă.



Potrivit presei de peste Prut, vedeta TV a murit singură, înainte de Revelion, fiind înconjurată doar de animalele sale de companie. În casa Cristinei au fost găsiți trei câini morți, dar și alți cinci care erau vii. Vedeta era o mare iubitoare şi apărătoare de animale. A fost implicată în numeroase campanii de salvare a animalelor fără stăpân, a participat la mitinguri, a realizat emisiuni TV și a adoptat câini de pe stradă.

În cadrul unui interviu, ea a povestit despre faptul că în copilărie şi-a lovit bunica pentru că aceasta a îndrăznit să lovească un porc, botezat Ghiţă: "Nu ştiu ce făcuse Ghiţă şi i-a dat una la fund. Am luat biciul care era agăţat pe gard şi i-am tras bunicii cu biciul pe spate şi am spus: "Te doare? Aşa îl doare şi pe Ghiţă!" Bunica m-a iertat, dar nu m-a iertat bunicul pentru chestia asta".



Apropiaţii jurnalistei sunt şocaţi de faptul că realizatoarea TV era atât de singură. În ultimii ani, jurnalista suferea de depresie provocată de moartea tatălui său, care s-a stins din viaţă în 2018. Cei doi aveau o relaţie extrem de apropiată. La o emisiune pe care o realiza, jurnalista l-a avut în calitate de invitat pe tatăl ei şi a profitat de ocazie ca să-i spună cât de mult îl iubeşte.



"- M-ai iertat ca atunci când am încercat să fug din ţară nu ţi-am spus nimic, când mama mea era bolnavă?

- M-ai iertat?

- Da.

- Tu nu mi-am spus niciodată "te iubesc", sau poate nu ştiu. Eu la fel ţi-am spus foarte rar. Aş vrea acum să-ţi spun că sunt foarte mândră de tine, ticu, şi că te iubesc mult".



Ultima fotografie cu Cristina Ţopescu în viaţă a fost publicată chiar de ea, în 18 decembrie, alături de doi oameni dragi ei, Vlad Voiculescu și Mihaela Miroiu. Cei doi au fost invitaţi la ultima emisiune pe care a realizat-o jurnalista.



"- Bună seara, dragii mei. Suntem la "Interviuri Neconvenționale" şi invitaţii mei sunt Mihaela Miroiu.

- Da, scuzaţi-mă că am vorbit când am intrat în emisiune.

- Nu e nimic. Aşa suntem noi, naturali, spontani şi neconvenționali..."



Ultima postare a jurnalistei a fost publicată pe reţelele de socializare în data de 26 decembrie. Ea a distribuit o ştire în care Papa Francisc îndeamnă oamenii să fie blajini cu animalele. Cristina a scris despre Suveranul Pontif că acesta este încă un motiv să-l iubesc pe omul ăsta simplu, firesc, calin, vesel şi minunat.

Cristina Ţopescu s-a născut în 4 iulie 1960,la Oradea. De mică a fost atrasă de mirajul televiziunii, a apărut la numeroase emisiuni de copii şi tineret de la Televiziunea Română.



"Am fost un copil cuminte, dar foarte năbădăios. Tatăl meu tot timpul a spus că ar fi trebuit să mă nasc băiat. Am fost foarte băieţoasă", a spus jurnalista, Cristina Ţopescu.



Cristian Țopescu şi-a crescut singur fiica, după ce dupa ce soţia lui a fugit din Romania comunistă în Germania. În septembrie 1989, Cristina a încercat să ajungă la mama ei, care suferea de cancer, dar a fost prinsă şi aruncată în închisoare.



"Eram anchetată de securitate tot timpul. Tatăl meu a avut de suferit din cauza lor şi aveam aşa un fel de îndârjire şi ambiţie de a nu mă lăsa deborâtă şi de a putea sta dreaptă şi demnă în faţa lor", a spus jurnalista.



Cristina a fost eliberată din închisoare în decembrie, atunci când în România a început Marea Revoluţie. De-a lungul carierei sale în televiziune, Cristina a lucrat la mai multe posturi de televiziune, printre care TVR, Prima TV şi Antena 3.

Ea a fost căsătorită cu Ştefan Bănică Jr, dar relaţia lor nu a fost una de lungă durată. Cristina Țopescu spunea că și-a dorit enorm să fie mamă, dar visul ei nu a putut deveni realitate din cauza unei erori medicale.