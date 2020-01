Doliu în lumea sportului. Legendarul baschetbalist Kobe Bryant a murit într-un accident de elicopter

Doliu în lumea sportului! Legendarul baschetbalist american Kobe Bryant în vârstă de 41 de ani a murit într-un accident de elicopter. Tragedia s-a produs în orașul Calabasas, din statul California. Bryant se afla într-un elicopter privat, alături de opt persoane, printre care şi fiica sa Gianna de 13 ani.

Aeronava s-a prăbușit și a luat foc din motive deocamdată necunoscute. În ciuda intervenției de urgență a salvatorilor, nicio persoană aflată la bord nu a supraviețuit. În faţa Staples Center din Los Angeles, fostul stadion al echipei lui Bryant, s-au adunat zeci de mii de fani ca să îi aducă un omagiu fostului număr 24.



"Am 17 ani şi am început să îl urmăresc pe Kobe când aveam şase sau şapte ani. Mi-am găsit inspiraţia în el, am luat o minge şi am început să joc baschet".



"Îmi amintesc când a câştigat campionatul din anul 2000 şi am venit aici la Staples Center pentru paradă, iar acum să fiu aici ca să îl comemorez e o durere imensă. Kobe va fi mereu o parte din viaţa mea şi va fi mereu regele din Los Angeles".



Kobe Bryant a jucat între 1996 și 2016 pentru Los Angeles Lakers. A fost unul dintre cei mai populari și cunoscuți baschetbaliști din istoria NBA.



Fostul sportiv obișnuia să călătorească des cu elicopterul său privat. Bryan era căsătorit şi avea patru fiice.