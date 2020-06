Doliu în lumea sportului. A murit Mario Corso, legenda lui Inter Milano din anii '60

Mario Corso, jucătorul de legendă al echipei Inter Milano din anii '60, a încetat din viaţă sâmbătă, la vârsta de 78 de ani, scrie dpa, citat de agerpres.ro.

"Mario Corso, eternul nostru campion, a încetat din viaţă. Cu piciorul său stâng a fermecat o lume întreagă într-o echipă care a marcat o eră", a scris Inter pe contul de Twitter.

În perioada petrecută la Inter, din 1957 până în 1973, Corso a jucat în 502 meciuri, marcând 94 de goluri, câştigând de patru ori titlul în Serie A, două cupe europene şi două Intercontinental Cup. Şi-a încheiat cariera la Genoa, unde a evoluat pentru două sezoane.

A avut 23 de selecţii la prima reprezentativă a Italiei pentru care a înscris 4 goluri. Ulterior, a fost antrenor, în special la echipe de tineret.

Mario Corso has passed away, a man who was Inter through and through and an eternal champion, gifted with infinite class. He enchanted the world with his left foot in team that marked an era. The thoughts and love of every one of us go to his family at this difficult time. #FCIM pic.twitter.com/7XdHOK9gSK