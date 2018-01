Doliu în lumea scriitorilor. O cunoscută autoare s-a stins din viață

Romanciera americană Ursula K. Le Guin, considerată unul dintre cei mai importanţi scriitori de science fiction, a murit luni, la vârsta de 88 de ani, a anunţat marţi familia ei prin intermediul contului său oficial pe Twitter, scrie agerpres.ro.



Autoare prolifică, Ursula a publicat colecţii de povestiri, poezii şi mai multe cărţi pentru copii, dar operele sale "fantasy" sunt cele care i-au adus faima şi au atras vânzarea a milioane de exemplare ale titlurilor sale, relatează miercuri AFP şi DPA.



Scriitorul american Stephen King a salutat pe Twitter o autoare "dintre cele mai bune". Pentru el, Ursula K. Le Guin nu a fost "doar o scriitoare de science fiction", ci "o icoană a literaturii".

Născută în Berkeley, California, pe 21 octombrie 1929, ea a devenit curând interesată de science fiction înainte de a abandona genul la adolescenţă, considerând că era prea masculin şi stereotip.



Va reveni la acesta la mijlocul anilor 1960 şi va publica "The Left Hand of Darkness'' (Mâna stângă a întunericului, carte publicată în română de Editura Nemira în 2014), care a devenit o operă de ficţiune clasică ce i-a deschis uşa spre succes.



În total, ea a scris douăzeci de romane care explorează natura umană, plasând omul în diferite situaţii şi universuri.



Toată viaţa ei a luptat pentru ca science fiction să nu fie considerat un gen minor. În ultimii ani, a fost menţionată de mai multe ori printre posibilii laureaţi ai premiului Nobel pentru literatură.



A câştigat totuşi cele mai mari premii de literatură - Hugo, Nebula şi Locus - de mai multe ori. În 2014, ea a fost rcompensată pentru întreaga carieră în cadrul US National Book Awards, unul dintre cele mai prestigioase premii din literatura americană.



Le Guin a avut probleme de sănătate în ultimii ani.