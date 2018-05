Doliu în lumea muzicii. Solistul formaţiei Frightened Rabbit a fost găsit mort

Solistul vocal al formaţiei scoţiene de muzică indie Frightened Rabbit, care a fost dat dispărut de familie în urmă cu două zile, a fost găsit mort, informează agenţia DPA care citează un anunţ făcut vineri de poliţie.



Un cadavru descoperit joi seara de poliţia scoţiană în zona Port Edgar, din apropiere de South Queensferry, a fost confirmat ca aparţinând solistului Scott Hutchison.



Hutchison, în vârstă de 36 de ani, a fost văzut ultima oară miercuri ieşind dintr-un hotel din South Queensferry din apropiere de Edinburgh.



Familia sa a declarat într-un comunicat emis prin intermediul poliţiei că este ''complet distrusă'' de această tragedie adăugând că în ultima vreme au existat ''îngrijorări cu privire la sănătatea sa mintală''.



''Ca mulţi alţi artişti, Scott şi-a purtat inima în mânecă, iar acest lucru a fost evident în versurile muzicii sale şi în conţinutul multora dintre mesajele publicate de el în media de socializare'', se arată în comunicat.



''El a fost pasional, elocvent şi carismatic şi totodată una dintre cele cele mai amuzante şi bune persoane pe care am cunoscut. Depresia este o boală cumplită care nu-ţi oferă semne de alarmă sau indicii şi nici nu îţi spune când va pune stăpânire pe tine'', precizează familia solistului.



''Scott şi-a înfruntat curajos timp de mulţi ani propriile probleme şi suntem extrem de mândri de el pentru că a fost atât de deschis în legătură cu lupta sa'', se mai arată în comunicat.



Familia lui Hutchison precizează că disponibilitatea de a discuta despre problemele sale în mod public a ridicat fără îndoială nivelul de conştientizare cu privire la probleme de sănătate mintală şi le-a dat celorlalţi credinţă şi încredere să discute despre propriile lor probleme'', scrie Agerpres.ro.

Îngrijorările cu privire la starea lui Hutchison s-au intensificat miercuri dimineaţa după două mesaje publicate de artist pe Twitter în care el a adresat celor 22.000 de abonaţi ai paginii sale mesajul ''fiţi buni cu toţi cei pe care îi iubiţi''. ''Nu e un dar. Sunt atât de supărat că nu este. Nu am urmat acest standard şi asta mă omoară'', a scris Hutchinson. ''Vă rog, îmbrăţişaţi-i pe cei pe care îi iubiţi'', a adăugat el.



În al doilea mesaj publicat pe reţeaua de socializare, solistul a scris: ''Am plecat acum. Mulţumesc''.