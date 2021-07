DOLIU în lumea muzicii. S-a stins din viață basistul trupei americane ZZ Top, Dusty Hill

Dusty Hill a murit în somn, în locuința sa din Houston, Texas.

"O să-ți simțim lipsa enorm, prietene", au scris ei în mesaj.

Dusty Hill (Joseph Michael Hill, pe numele adevărat) a cântat la chitară la început, alături de fratele său Rocky, în Dallas, înainte de a se muta la Houston, unde s-au alăturat lui Beard. ZZ Top a fost fondată în 1969 și a avut primul concert un an mai târziu.

Trupa a lansat 15 albume de studio și 4 albume din concerte live, cu celebrele hituri Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag sau Viva Las Vegas.

ZZ Top a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2004.

În afară de bass, Dusty Hill a mai cântat la clape și la voce.

El a apărut și în câteva filme - Back to the Future, Partea a III-a și în Deadwood, dar și în serialul de animație King of the Hill.