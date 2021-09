Doliu în lumea muzicii rock. Basistul si membru fondator al celebrei trupe britanice Status Quo, Alan Lancaster, a murit

Basistul si unul dintre fondatorii cunoscutei formaţii britanice Status Quo, Alan Lancaster, a decedat în Sydney, Australia, la vârsta de 72 de ani, în locuinţa sa unde trăia de 45 de ani, transmite libertatea.ro.

Potrivit unei postări pe Facebook a unui cunoscut jurnalist de radio australian şi prieten foarte aproapiat al artistului, Craig Bennett, muzicianul suferea de scleroză multiplă ce ceva vreme.

"Cu inima frântă vă anunţ decesul lui Alan Lancaster, un muzician englez cu sânge nobil, un Zeu al chitarei si fondator al emblematicei formaţii Status Quo,” a scris Bennett pe pagina sa de socializare.

Formaţia rock Status Quo a fost fondată în 1962 cu denumirea "The Spectres" de studenții Francis Rossi și Alan Lancaster. Grupul a fost caracterizat prin stilul său distinctiv de boogie rock.

Au lansat 33 de albume și pe peste 60 de single-uri, între care „Rockin ‘ All Over the World”, „Whatever You Want” sau „In the Army Now”. 22 dintre piese au fost în Top 10 în Regatului Unit.

În 1991, trupa a fost distinsă cu un premiu special pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea muzicii britanice. În formula Francis Rossi, Andy Bown, John „Rhino” Edwards, Leon Cave, Richie Malone, Status quo a lansat ultimul album, Backbone, acum doi ani.