Doliu în lumea muzicii: A murit solista trupei The Cranberries

Doliu în lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la vârsta de 46 de ani. Corpul neînsufleţit al artistei a fost găsit într-un hotel în Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de înregistrări.



Trupa The Cranberries s-a înfiinţat în 1989 şi a cunoscut succesul încă de la începutul anilor 90.

Hiturile lor, cum ar fi Linger, Animal Instinct sau When You're Gone, au fost în topurile muzicale săptămâni în şir.



Trupa a vândut peste 40 de milioane de albume şi a susţinut sute de concerte în întreaga lume până în 2003, când membrii formaţiei au luat o pauză. Dolores şi-a continuat activitatea şi a scos 2 albume solo, apoi The Cranberries s-au reunit în 2009. În mai anul trecut, au anulat o serie de concerte timp de o lună din cauza unor probleme de sănătate ale solistei. Ulterior, şi spectacolele din toamna anului trecut au fost anulate.



Dolores era divorţată şi avea 3 copii. Rudele solistei au anunţat că vestea i-a devastat şi au solicitat presei şi fanilor discreţie.



A avut un talent extraordinar, iar lumea a pierdut un artist adevărat, au scris pe twitter colegii ei.



Şi preşedintele irlandez s-a numărat printre cei care i-au adus un omagiu. Michael Higgins a declarat că Dolores şi trupa The Cranberries au avut o influenţă imensă asupra muzicii rock şi pop din Irlanda şi din întreaga lume.