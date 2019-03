DOLIU în lumea muzicii. A murit legendarul baterist Hal Blaine, la vârsta de 90 de ani

Bateristul Hal Blaine, membru al Wrecking Crew, cel mai important grup de muzicieni de studio din SUA, a murit luni, la vârsta de 90 de ani.

Decesul muzicianului, care a participat la înregistrarea a zeci de piese celebre din anii 1960 şi 1970 alături de grupul de elită, a fost anunţat de familia sa pe Facebook.

Blaine a participat la peste 35.000 de sesiuni de înregistrare, inclusiv pentru 6.000 de single-uri.

„Tobele lui Blaine se regăsesc în Hot 100, de regulă, aproape de top”, scria Dennis Diken într-un număr din 2017 al revistei Modern Drummer.

Clăparul Don Randi, coleg al lui Blaine în Wrecking Crew, a declarat pentru Variety că „el a fost un trend setter în ceea ce priveşte tobele din rock ‘n’ roll”.

Hal Blaine a lucrat pentru majoritatea producţiilor „Wall of Sound” ale lui Phil Spector, între care „Be My Baby” (Ronettes). El a participat la înregistrările pentru multe dintre albumele Beach Boys, inclusiv „Pet Sounds” (1966), şi pentru single-ul „Good Vibrations” (1966).

Blaine poate fi ascultat în piese precum „He’s a Rebel” (Crystals), „Mr. Tambourine Man” (Byrds), „Strangers in the Night” (Frank Sinatra), „Mrs. Robinson” şi „Bridge Over Troubled Water” (Simon & Garfunkel), „Aquarius/ Let the Sunshine in” (5th Dimension), „Close to You” (The Carpenters) şi „The Way We Were” (Barbra Straisand).

Unul dintre cei mai adaptabili percuţionişti de studio, el a colaborat şi cu Elvis Presley (pentru albume şi muzică de film), Sam Cooke, Dean Martin, Nancy Sinatra, The Monkees, The Mamas & The Papas, Cher, John Denver şi Steely Dan, între alţii.

Blaine a înregistrat în studiourile Capitol, Gold Star, United, Western şi RCA din Hollywood. El a lucrat pentru coloane sonore şi pentru programe de televiziune („Three’s Company”, „The Brady Bunch”).

„Am fost ca un pictor, din postura de baterist acompaniator. Mi-am folosit beţele precum pensulele unui pictor. Am completat spaţii şi am colorat munca mea în funcţie de povestea dată”, îi povestea el lui Diken.

Bateristul a lansat, în perioada 1963 - 1968, patru albume instrumentale sub nume propriu.