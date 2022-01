DOLIU în lumea modei. Un designer francez a încetat în viață

Moartea creatorului francez care a dominat lumea modei în anii 1980 a fost una naturală, conform anunţului făcut de agentul său, Jean-Baptiste Rougeot."Cu imensă tristeţe vă informăm despre decesul domnului Manfred Thierry Mugler, survenit duminică, 23 ianuarie 2022", potrivit unui comunicat publicat pe contul de Facebook oficial al designerului.Potrivit lui Jean-Baptiste Rougeot, moartea lui Thierry Mugler s-a produs pe neaşteptate. Creatorul francez lucra la mai multe proiecte şi urma să anunţe noi colaborări la începutul săptămânii, a spus el.Născut la Strasbourg în decembrie 1948, Manfred Thierry Mugler a sosit la Paris la vârsta de 20 de ani. În 1973 şi-a creat propria marcă, Café de Paris, iar un an mai târziu a fondat compania Thierry Mugler.Creaţiile sale structurate şi sofisticate s-au impus rapid. Ele au impus o eleganţă sofisticată, o modă ce exacerba formele femeilor: umeri accentuaţi din căptuşeală, decolteuri adânci, talie îngustă şi şolduri pline. Obiect al fantasmelor, femeia Mugler era un ultraj la adresa pudorii, o sirenă galactică, un robot cibernetic, un animal fantastic... un înger al iadului în bustieră Harley-Davidson sau o Marilyn într-o rochie furou din ghipură de cauciuc roz. Taioarele sale poartă, la rândul lor, marca sa inconfundabilă.Cu o înclinaţie naturală spre regie, Thierry Mugler a organizat prezentări publice spectaculoase ale creaţiilor sale."Întotdeauna am crezut că moda nu este suficientă de una singură şi că trebuie să fie prezentată într-un mediu muzical şi teatral", spunea adesea Thierry Mugler, fost dansator."Dansul m-a învăţat multe despre postură, organizarea hainelor, importanţa umerilor, postura capului, jocul şi ritmul picioarelor", declara creatorul francez."Podiumurile de astăzi sunt o continuare a ceea ce a inventat Mugler. Colecţiile erau pretexte pentru prezentări de modă", îşi amintea Didier Grumbach, fost preşedinte director general al companiei Thierry Mugler.Mugler avea spectacolul în sânge: pentru a zecea aniversare a casei sale, în 1984, a organizat prima prezentare publică de modă din Europa, la Zenith, în faţa a 6.000 de oameni, ca un concert rock. Biletele au fost vândute cu 178 de franci (27 de euro). Defilarea, sub semnul liturgicului, divinului şi misticismului, s-a desfăşurat pe un podium de 35 de metri. A controlat, ca de obicei, totul, de la recuzită la coloana sonoră."Măsura mea este excesul", spunea Mugler.S-a lansat, de asemenea, şi în lumea parfumerie, celebrul său parfum "Angel" bucurându-se de un mare succes. Lansat în 1992, în colaborare cu Clarins,"Angel" a concurat pentru primul loc în vânzări miticul No5 al Casei Chanel.În 2013 a creat spectacole muzicale la Paris şi Berlin. Cu "Mugler Follies" a intenţionat să zguduie arta spectacolelor de revistă folosind transformişti şi creaturi ambigue într-un uluitor "omagiu adus tuturor frumuseţilor".După ce a părăsit lumea modei, Thierry Mugler a împins arta metamorfozei până în punctul în care a devenit de nerecunoscut, atât la corp cât şi la faţă, recurgând la un culturism intensiv şi la operaţii estetice. În plus, a început să practice meditaţia şi yoga."Cea dintâi urgenţă a fost să îmi revendic corpul, epuizat de anii mei de dans şi de croitorie, ca o renaştere, un mod de a şterge trecutul", explica el, asumând o "nouă casă pentru trup" şi cerând să fie numit Manfred T. Mugler.În septembrie i-a fost dedicată o expoziţie la Muzeul de Arte Decorative din Paris cu titlul "Thierry Mugler, Couturissime", un proiect al Muzeului de Arte Frumoase din Montreal.